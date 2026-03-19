Il capo dell’Iran promette che la nazione gareggerà ai Mondiali nonostante il boicottaggio degli Stati Uniti

Il capo dell’Iran ha dichiarato che il paese parteciperà ai Mondiali del 2026, nonostante il boicottaggio annunciato dagli Stati Uniti. La squadra iraniana si prepara quindi a competere nel torneo, ignorando le tensioni diplomatiche e le eventuali conseguenze. La notizia si diffonde mentre sui social si susseguono reazioni di vario tipo, senza che siano stati fatti commenti ufficiali o approfondimenti specifici.

2026-03-19 19:59:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: La nazione del Medio Oriente desidera giocare le partite al di fuori degli Stati Uniti Il presidente della federazione calcistica iraniana ha insistito sul fatto che il paese parteciperà alla Coppa del Mondo di quest’estate nonostante la crisi politica in corso che circonda le partite, dichiarando che “boicotteranno gli Stati Uniti, ma non la Coppa del Mondo”. I commenti di Mehdi Taj, riportati mercoledì dall’agenzia di stampa iraniana Fars, sono arrivati??mentre continuava a crescere l’incertezza sulla possibilità che l’Iran si recasse nella nazione co-ospitante per le partite della fase a gironi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il capo dell’Iran promette che la nazione gareggerà ai Mondiali nonostante il boicottaggio degli Stati Uniti Articoli correlati Mentre bombarda l’Iran, Trump dice che “è il benvenuto a partecipare ai Mondiali negli Stati Uniti”Il numero uno della FIFA Gianni Infantino ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ricevendone rassicurazioni circa la... L’Iran annuncia che non parteciperà ai Mondiali di calcio negli Stati UnitiL’Iran annuncia che non parteciperà ai Mondiali di calcio negli USA a causa della guerra. Approfondimenti e contenuti su Stati Uniti Temi più discussi: Tensione Stati Uniti-Ue sullo Stretto di Hormuz. Si dimette il capo dell'antiterrorismo Usa; Joe Kent, il capo dell’antiterrorismo Usa che ha lasciato: L'Iran non era una minaccia; Si dimette Joe Kent, capo del centro anti-terrorismo Usa: Non posso sostenere la guerra in Iran; Si dimette Joe Kent, capo dell'antiterrorismo Usa: L'Iran non era una minaccia. Usa, il capo della Cia demolisce l'ex antiterrorismo: Iran pericolo reale e immediatoIl direttore della Cia, John Ratcliffe, ha smentito durante un'audizione al Senato le posizioni espresse da Joe Kent, ex responsabile ... iltempo.it Si dimette Joe Kent, capo dell'antiterrorismo Usa: L'Iran non era una minacciaJoe Kent, il capo del Centro per l'antiterrorismo americano, si dimette. Non posso in buona coscienza sostenere la guerra in Iran. L'Iran non rappresentava una minaccia imminente per il nostro Paese ... msn.com