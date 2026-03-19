Il canestro più bello è la prevenzione | l’Avellino Basket lancia la sfida sociale

L'Avellino Basket ha annunciato una nuova iniziativa dedicata alla prevenzione, trasformando lo sport in un veicolo di solidarietà e benessere. L'obiettivo è sensibilizzare la comunità su temi legati alla salute e alla prevenzione, coinvolgendo tifosi e cittadini in attività e campagne mirate. L'iniziativa si svolgerà nelle prossime settimane e interesserà diversi aspetti della prevenzione sociale e sanitaria.

Tempo di lettura: 2 minuti Lo sport che si fa motore di solidarietà e salute. Nella cornice della sala stampa del PalaDelMauro, l’ Unicusano Avellino Basket ha ufficializzato il proprio sostegno alla Camminata Rosa, lo storico evento irpino dedicato alla prevenzione del tumore al seno, giunto quest’anno alla sua 12ª edizione. Per tale motivo è stata organizzata l’iniziativa “ Cucina Titanica Aggrestiva ” in occasione della sfida interna di sabato contro Sella Cento. Ad aprire l’incontro è stato il presidente Giuseppe Lombardi, che ha rivendicato con orgoglio l’impegno del club oltre il parquet: “Lavoriamo costantemente su un valore che nello sport si coniuga perfettamente: il valore sociale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il canestro più bello è la prevenzione: l’Avellino Basket lancia la sfida sociale Articoli correlati Unicusano Avellino Basket, nuovo innesto sotto canestroRei Pullazi è un nuovo giocatore dell’Unicusano Avellino Basket ed andrà a rafforzare l'organico di coach Di Carlo. L'Unicusano Avellino Basket sfida la Dole Basket Rimini nel big match di Serie A2Avellino nella tana di Rimini, questo è il big match della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest. Under 19 Eccellenza Avellino Basket-Fortitudo Francavilla Aggiornamenti e notizie su Avellino Basket Argomenti discussi: La Scandone non si ferma più: battuta l'Antoniana, è la sesta vittoria di fila. Scandone Avellino, il momento della svolta: difesa e identità per il finale di stagioneIl roster irpino continua la sua crescita e guarda al finale di stagione con ambizione: il talento di Kmetic e la solidità di squadra le chiavi di svolta Sesta vittoria consecutiva per la Scandone Ave ... orticalab.it L’Avellino Basket piega Rieti al Del Mauro e aggancia la zona play offGli irpini dominano nel finale con Pini e Mussini protagonisti e allungano la striscia positiva; ora l’attenzione si sposta sulla prossima sfida contro Cento per continuare la corsa L’Unicusano Avelli ... orticalab.it