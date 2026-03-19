Un calciatore si è trovato vittima di una trattativa insolita, venendo venduto in cambio di 15 chilogrammi di salsicce. Dopo l’accordo, ha dichiarato di aver subito umiliazioni e ha annunciato la volontà di andarsene. La vicenda si svolge in una zona periferica del calcio, lontana dai grandi palcoscenici, dove il valore di un uomo viene misurato in modo molto diverso.

Mentre il calcio moderno si riflette narcisisticamente nei miliardi dei fondi sovrani e nelle clausole rescissorie che somigliano a manovre finanziarie di piccoli stati, esiste una periferia del pallone dove il valore di un uomo si misura sulla bilancia di un macellaio. È una storia che arriva dal 2006, un’epoca di transizione, ma che conserva il sapore acre di un medioevo sportivo mai del tutto superato. Il protagonista di questa tragicomica situazione è il rumeno Marius Cioara, un onesto faticatore della fascia, terzino in patria per la formazione cadetta dell’UT Arad. Sognava un trasferimento pacato e si è ritrovato, suo malgrado, metaforicamente appeso ad un gancio da macelleria mediatico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il calciatore venduto per 15 kg di salsicce: "Mi avete umiliato, scappo"

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