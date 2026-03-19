Sono stato schedato in televisione come sostenitore del ddl Nordio, e questa scoperta ha suscitato sorpresa. Le ossessioni di Scalfaro, che considerava le reti del Cavallo come il male assoluto, influenzano ancora il modo in cui vengono presentate le opinioni, con ogni mio intervento accompagnato da una controparte. La situazione evidenzia come le dinamiche di controllo si manifestino anche in ambiti pubblici.

Ho scoperto di essere stato schedato in tv come militante del ddl Nordio. E per le ossessioni di Scalfaro, che vedeva nelle reti del Cav il demonio, ogni mia parola dev’essere bilanciata da un avversario. Ma i notai dei talk show snobbano Rete e social. Oscar Luigi Scalfaro non è riuscito a mettermi il bavaglio quando era in vita, ma paradossalmente potrebbe riuscirci da morto. Infatti, anche se scomparso da oltre 14 anni, le norme imposte da colui che io reputo uno dei peggiori presidenti della Repubblica che l’Italia abbia avuto sono ancora in vigore e, purtroppo, producono una serie di effetti nefasti. Uno di questi l’ho scoperto nei giorni scorsi, quando mi è stato fatto notare che essendo io a favore della riforma della giustizia, quando parlo vengo classificato come se fossi un militante o un esponente del Comitato per il Sì. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il bavaglio di Scalfaro continua a fare danni

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