Coinvolgente nella resa delle scene di pista, Idoli ci porta nel mondo del motociclismo per seguire le gesta di un giovane pilota problematico. Cast italo spagnolo in cui troviamo anche Claudio Santamaria. Velocità, agonismo, dedizione e talento. Gli ingredienti classici di ogni film sportivo, ma anche gli elementi base di Idoli, coproduzione SpagnaItalia targata Warner che ci porta in pista a bordo di moto da corsa accompagnati da un cast che comprende sia interpreti spagnoli, dal protagonista Óscar Casas e Ana Mena a talenti nostrani come Saul Nanni e Claudio Santamaria. A guidare questa macchina verso lo schermo è il regista Mat Whitecross che ci regala sequenze di corsa credibili e ricche di adrenalina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Idoli, recensione: un film sportivo molto classico, ma che funziona

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Vivi la loro rivalità in pista. Óscar Casas e Saul Nanni ti aspettano in Idoli - Fino all'ultima corsa, dal 19 marzo al cinema. #IdoliIlFilm - facebook.com facebook

Entra in pista. Il sound di Idoli – Fino all’ultima corsa è pura adrenalina . Dal 19 marzo al cinema. #IdoliIlFilm x.com