I Windsor accolgono il presidente della Nigeria e la first lady | tutti i look sfoderati dalle reali britanniche per il banchetto ufficiale

Le reali britanniche hanno ospitato il presidente della Nigeria e la first lady durante un banchetto ufficiale, indossando look curati e dettagliati. Le donne della famiglia reale hanno sfoggiato outfit che includevano omaggi sartoriali, pezzi di famiglia e gioielli mai mostrati prima. L’evento ha visto una selezione di abiti e accessori che hanno attirato l’attenzione per l’attenzione ai dettagli e la cura nella scelta degli abiti.

Vestiti da sera e tiara per le royals, Windsor uniform per i membri maschili della famiglia mentre il presidente Bola Tinubu e sua moglie Remi hanno indossato abiti tradizionali per il banchetto in loro onore al Castello di Windsor. Un presidente nigeriano non toccava il suolo britannico per una visita di stato dal 1989, un dato che rende storico l'avvenimento. La regina Camilla ha indossato un abito disegnato da Fiona Clare precedentemente sfoggiato a un ricevimento per il corpo diplomatico nel 2023. Si tratta di un modello color panna molto prezioso, finemente ricamato con maniche a sbuffo e gonna ampia, che ricorda il suo coronation dress. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - I Windsor accolgono il presidente della Nigeria e la first lady: tutti i look sfoderati dalle reali britanniche per il banchetto ufficiale Articoli correlati Leggi anche: A metà marzo arriverà a Londra il presidente della Nigeria e, al banchetto di Stato, Kate indosserà uno dei suoi diademi più belli Lady Louise Windsor è la nuova beauty icon della famiglia reale inglese?Beatrice ed Eugenia di York (con le loro famiglie e i loro figli e il padre coinvolto nel grande scandalo Epstein), hanno fatto il loro tempo. Aggiornamenti e notizie su Windsor accolgono I Windsor accolgono il presidente della Nigeria e la first lady : tutti i look sfoderati dalle reali britanniche per il banchetto ufficialeOmaggi sartoriali, cimeli di famiglia, gioielli ritornati alla luce dopo anni: da un punto di vista formale l'accoglienza della famiglia reale a Bola Tinubu e sua moglie Remi è stata abilmente orchest ... vanityfair.it Kate e William accolgono Trump a Londra, ma sulle mura di Windsor spuntano le foto di Epstein. Camilla malata (forse non ci sarà)In questi du giorni Trump alloggerà al Castello di Windsor, poiché Buckingham Palace è attualmente sottoposto a lavori di ristrutturazione da 369 milioni di sterline, che non saranno completati prima ... leggo.it