I Vip del GF fuori dalla Casa per votare al referendum | si sposteranno nelle città di appartenenza

I concorrenti del Grande Fratello Vip il 22 e 23 marzo usciranno temporaneamente dalla Casa per votare al referendum sulla giustizia. Grazie a una licenza speciale, potranno lasciare l’abitazione e tornare subito dopo aver espresso la propria preferenza. La possibilità di spostarsi nelle città di appartenenza sarà concessa solo in questi due giorni, garantendo il rispetto delle norme previste.

Domenica 22 e lunedì 23 marzo, i concorrenti del Grande Fratello Vip potranno votare al Referendum sulla giustizia grazie a una speciale licenzia che consentirà loro di lasciare la Casa e rientrare subito dopo avere espresso il proprio voto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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