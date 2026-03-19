Il Foligno Calcio 1928, prossimo avversario della Robur, è stato costituito l’estate scorsa dalla fusione tra l’Acf Foligno e il Foligno Calcio ssd, squadra che ha partecipato per diversi anni in Serie D e ha affrontato il Siena in C1 nella stagione 198384, prima di scendere in Promozione. La scorsa stagione, il Foligno ha ottenuto due vittorie.

Il Foligno Calcio 1928, prossimo avversario della Robur, è nato la scorsa estate dalla fusione tra l’ Acf Foligno (o Fulgens) e il Foligno Calcio ssd, compagine che aveva militato per anni in D e che ha affrontato il Siena anche in C1 nell’8384 ma che era scesa in Promozione. I precedenti con la Fulgens sono solo due e riguardano lo scorso anno: doppio 2-0 umbro senza appello contro il Siena di Magrini. Decisamente più numerose le sfide contro il Foligno, tra Franchi e Blasone. Nel 1415 0-0 in Umbria nel match che tenne ad esordio la neonata Robur di Ponte. Al ritorno i bianconeri di Morgia vinsero invece per 2-0 grazie a Crocetti nel finale del primo tempo e a Minincleri, su rigore, nella ripresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I precedenti. La scorsa stagione una doppia vittoria per il Foligno

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