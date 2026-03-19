Nelle ultime settimane sono stati segnalati nuovi attacchi nel Golfo, con coinvolgimento diretto di forze israeliane e statunitensi. Le operazioni avvengono in un contesto di tensione crescente nella regione, dove le azioni militari sono state attribuite a queste due nazioni. Le operazioni, secondo fonti ufficiali, mirano a limitare l’influenza regionale dell’Iran, che viene considerata una minaccia strategica.

I paesi della regione vogliono che Donald Trump vada fino in fondo, chiedono la fine del ricatto su Hormuz e al Jazeera manda un segnale: Doha non sta con Teheran “La strategia israelo-americana contro l’Iran sta funzionando, ecco perché. Ogni aspetto della capacità dell’Iran di proiettare la propria influenza regionale viene progressivamente indebolito”. Così era titolato un articolo pubblicato su al Jazeera, la testata nota per la sua forte propaganda anti israeliana e anti americana. E il fatto che un’opinione del genere sia apparsa sul sito finanziato dal Qatar è una notizia indice di un cambiamento rapido a Doha. L’analisi smonta il racconto della guerra contro l’Iran come un pantano per gli israeliani e gli americani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I nuovi attacchi al Golfo, che si mette dietro allo scudo di Israele e degli Stati Uniti

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