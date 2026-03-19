i migliori gol di testa di mateo pellegrino

Mateo Pellegrino è l’attaccante di Serie A che ha vinto più duelli aerei, con 105 successi secondo Hudl StatsBomb. Ha affrontato numerosi avversari e ha colpito il pallone di testa in modo efficace. La sua percentuale di vittorie nei duelli aerei si aggira intorno al 44%. Pellegrino si distingue così come uno dei migliori nel collezionare gol di testa in campionato.

Mateo Pellegrino è di gran lunga l’attaccante in Serie A che colpisce più palloni di testa. Finora, secondo Hudl StatsBomb, ha vinto 105 duelli aerei (Stefano Moreo del Pisa si ferma a 82), ovvero il 44% dei duelli che ha ingaggiato. In Europa ci sono alcuni mostri come lui, nutriti da lontano come fossero draghi pericolosi, con palloni catapultati, ma non sono molti. In Bundesliga ci sono Andrej Ilic dell’Union Berlin (137) e Ragnar Ache del Colonia (125). In Premier League, dove gli arbitri permettono ai difensori fasi di lotta greco-romana in area di rigore, ci sono Calvert-Lewin del Leeds (114), Thierno Barry dell’Everton (109) e Igor Thiago del Brentford (95). 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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