Questa settimana, Internazionale presenta una selezione di film che spaziano tra diversi generi e storie. Tra i titoli in evidenza ci sono “La torta del presidente” di Hasan Hadi e “Arco”, due pellicole che affrontano temi di amicizia e speranza. La rassegna si concentra sulle recenti uscite cinematografiche, offrendo uno sguardo sulle novità distribuite in questo periodo.

Tratto dal romanzo di Andy Weir (autore anche del libro da cui era tratto Sopravvissuto – The martian), il film racconta una missione spaziale disperata, lanciata nel tentativo di salvare la Terra, destinata a soccombere a causa di microbi alieni che stanno spegnendo il Sole. Il bel professore di scienze del liceo Ryland Grace, interpretato con umorismo seducente e imperturbabile da Ryan Gosling, si risveglia a bordo di un’astronave senza ricordarsi come ci sia finito. Il resto dell’equipaggio è morto e Ryland deve capire cosa è successo e come salvare l’umanità. Gosling è un attore dal fascino innato e riesce a rendere piacevole un film a tratti un po’ noioso e caratterizzato da una certa ingenua sciocchezza, cosa che non sorprende visto il curriculum comico dei due registi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I film della settimana, scelti da Internazionale

Ep. 493, 23 febbraio. Il festival secondo Mario Lavezzi alla vigilia della 76esima edizione

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Salone del Mobile 2026, Milano diventa film: Lost and Roll racconta il lato umano della settimana del designLost and Roll, il documentario di Gianluca Vassallo racconta il lato umano del Salone del Mobile.Milano. Anteprima il 16 aprile all’Anteo Spazio Cinema. msn.com

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Secondo un sondaggio pubblicato il 18 marzo dall'Istituto Internazionale di Sociologia di Kiev, il tasso di approvazione del presidente Volodymyr Zelensky è salito dal 53% di febbraio al 62% all'inizio di marzo. Il sondaggio è stato condotto dal 1° all'8 marzo. ht - facebook.com facebook

FC Internazionale Milano esprime le proprie più sentite condoglianze per la scomparsa di Michael Bambang Hartono. Il Club si stringe attorno alla famiglia Hartono e alla società @Como_1907 in questo momento di dolore. x.com