I dispositivi per la salute e lo sport più interessanti del MWC 2026

Al Mobile World Congress 2026 vengono presentati dispositivi innovativi per la salute e lo sport, tra cui lenti a contatto capaci di monitorare la glicemia e auricolari in grado di valutare l’udito. Questi strumenti integrano tecnologia avanzata e si rivolgono a utenti interessati a controlli più semplici e discreti. La fiera mette in mostra le ultime novità nel settore, attirando attenzione su prodotti che combinano funzionalità e praticità.

Per anni al Mobile World Congress di Barcellona si andava a vedere i nuovi telefoni. Negli ultimi tempi è diventato qualcos'altro: una vetrina dove la tecnologia prova a diventare parte del corpo. Orologi che leggono il sudore, lenti a contatto che misurano la glicemia, auricolari che fanno un test dell'udito. L'edizione 2026 ha confermato che i dispositivi per la salute sono ormai al centro dell'attenzione. La ricerca scientifica, del resto, conferma ogni giorno che monitorare il corpo con continuità — e non solo durante una visita annuale — permette di intercettare segnali che altrimenti passerebbero inosservati. Quello che una volta richiedeva uno specialista oggi comincia a entrare in dispositivi che si indossano o si applicano sulla pelle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I dispositivi per la salute e lo sport più interessanti del MWC 2026 Articoli correlati CES 2026, i 6 dispositivi per la salute più interessanti alla fiera dell'elettronica di Las VegasAl CES di Las Vegas, dove ogni anno, a gennaio, si concentrano le novità tecnologiche del 2026, quest'anno la salute digitale ha dominato diversi... A Roma il primo raduno 2026 della Nazionale Crazy for Football: sport, salute mentale e una campagna per “prescrivere” lo sportDal 9 al 13 febbraio Roma ospiterà il primo raduno ufficiale dell’anno della Nazionale italiana Crazy for Football, la squadra di calcio a 5 composta... Approfondimenti e contenuti su I dispositivi per la salute e lo sport... Temi più discussi: La salute al polso: i wearable sfidano i dispositivi medici, ecco i limiti; Internet of Things e salute; Dispositivi medici, nuove linee guida per accelerare sviluppo e validazione; Quando l’algoritmo legge i tuoi esami: i rischi sui dati di salute senza protezione. I dispositivi per la salute e lo sport più interessanti del MWC 2026Dalle lenti a contatto che misurano la glicemia agli auricolari che testano l'udito: al mobile World Congress di Barcellona la tecnologia indossabile ha cambiato faccia ... msn.com La salute al polso: i wearable sfidano i dispositivi medici, ecco i limitiDallo smartwatch Huawei Watch D2 con micro-bracciale gonfiabile per il monitoraggio pressorio h24, agli anelli come Oura Ring 4 per l’analisi del sonno. Ecco quello che c’è da sapere ... ilsole24ore.com Meta accelera sulla strategia AI e porta gli AI agent sui dispositivi locali con il lancio di Manus Desktop, la nuova applicazione sviluppata dalla startup Manus acquisita a fine 2025. x.com ONLINE IL RADIOGIORNALE & NEWS METEO Per i dispositivi mobili: 1) http://radio.garden/listen/rcm-104-radio-web/q2t2CiQF 2) http://onlineradiobox.com/it/rcm104/ 3) https://mytuner-radio.com/radio/rcm-104-radio-web-448539/ 4) https://tunein.com/ra - facebook.com facebook