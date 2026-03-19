I dem strepitano per Meloni da Fedez E spunta un indagato che vota No

I Democratici gridano contro Meloni da Fedez, mentre si scopre che un indagato che ha votato No è coinvolto in questioni giudiziarie. La sinistra protesta per le parole del premier a «Pulp». Nel frattempo, il capo della Procura di Trani annulla un evento con il presidente della Provincia, che è stato messo sotto inchiesta dal suo stesso ufficio.

La sinistra sbraita per il premier a «Pulp». Intanto, il capo della Procura di Trani annulla un evento col presidente della Provincia, messo sotto inchiesta dalla suo stesso ufficio. Con buona pace di Nicola Gratteri. Ufficio complicazione affari semplici. Nel marasma più totale del referendum sulla giustizia dove si è detto e si continua a dire di tutto, dove la campagna referendaria si è trasformata in un palcoscenico dove va in scena la ricerca spasmodica dell’eccessivo e del sensazionale, ci stava bene anche la polemica sulla partecipazione del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla puntata di Pulp Podcast, il programma di Fedez, in onda oggi alle 13. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I dem strepitano per Meloni da Fedez. E spunta un indagato che vota No... Articoli correlati Leggi anche: “Basta guerra a chi vota Sì a sinistra”, dice il dem Virginio Merola (che vota No) Meloni ospite da Fedez a Pulp Podcast: “Non si vota su di me e sul governo”In un panorama mediatico in continua evoluzione, la politica italiana cerca nuovi canali per dialogare con i cittadini, superando i formati...