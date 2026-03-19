Durante una seduta del Consiglio comunale di Terni, il sindaco Stefano Bandecchi ha fatto una battuta ironica sull’abbigliamento appropriato in Aula. Ha detto che le donne non dovrebbero indossare abiti con il seno scoperto e gli uomini con il pene in mostra. La frase è stata pronunciata in modo spontaneo, senza riferimenti a comportamenti specifici o episodi recenti.

Fuoriprogramma durante la seduta del Consiglio comunale di Terni. Il sindaco Stefano Bandecchi ha fatto una digressione ironica sul tema dell’abbigliamento da tenere in Aula. “Anche oggi sarò vestito con 700-800 euro. Anzi, con mille e 700 euro perché le scarpe ne costano 960, i pantaloni 400” ha detto nel corso di un suo intervento. “Sono vestito bene – ha sottolineato Bandecchi – e quando verrò nudo sarò vestito bene uguale perché sto da Dio ma assicuro che non verrò nudo”. “Ognuno si vestisse bene, che vuol dire in modo decoroso – ha aggiunto – Le donne non dovrebbero venire con le te**e di fuori e gli uomini non dovrebbero venire con il pis****no in mostra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I consigli di “stile” di Bandecchi in Aula: “Le donne non dovrebbero venire con le te**e di fuori e gli uomini con il pi*****no in mostra”

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