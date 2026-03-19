I 90 di Ursula Andress | da James Dean a Mastorianni e Belmondo lunghissima la lista dei suoi amori

Ursula Andress festeggia oggi 90 anni. La attrice, nata il 19 marzo 1936, è famosa per essere stata la prima Bond Girl, indimenticabile nel ruolo con il bikini bianco. Nel corso della sua vita ha avuto relazioni con personaggi come James Dean, Mastorianni e Belmondo. La sua lunga carriera e la sua vita sentimentale sono state oggetto di numerosi racconti e curiosità.

Compie oggi 90 anni Ursula Andress. La sua apparizione in un succinto bikini bianco in 'Agente 007 - Licenza di uccidere' (1962) su una spiaggia del Mar dei Caraibi, davanti ad un incantato Sean Connery nei panni di James Bond, la impose immediatamente nel panorama cinematografico internazionale degli anni '60 per la sua statuaria bellezza. E intorno a tale folgorante immagine di moderna Venere botticelliana che emerge dalle acque si è sviluppata tutta la carriera dell'attrice svizzera. Nata il 19 marzo 1936 nel comune di Ostermundingen, nel Canton Berna, è terza di sei figli, da padre tedesco, Rolf Andress, e madre svizzera, Anna Kropf. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - I 90 di Ursula Andress: da James Dean a Mastorianni e Belmondo, lunghissima la lista dei suoi amori Articoli correlati Ursula Andress: 90 anni e un bikini entrato nella storiaNel 1962, su una spiaggia giamaicana, Ursula Andress emerge dall’acqua con un bikini bianco e un coltello al fianco. Leggi anche: Ursula Andress compie 90 anni, la prima Bond Girl leggendaria dal bikini bianco Una raccolta di contenuti su Ursula Andress Temi più discussi: Ursula Andress: compie 90 anni l'icona del bikini bianco; Col bikini bianco diventato mitico: I 90 anni di Ursula Andress, leggenda del cinema mondiale | blue News; Ursula Andress compie 90 anni, la prima Bond Girl leggendaria dal bikini bianco; Ursula Andress: 90 anni di cinema e libertà. Ursula Andress, i 90 anni dell’eterna Bond girl. Connery? Adoravo sua moglieL’attrice, nata a Ostermundigen, in Svizzera, oggi spegne 90 candeline: l’infanzia, il successo con Bond, la carriera indefinibile e una vita privata ... repubblica.it Ursula Andress: 90 anni e un bikini entrato nella storiaUrsula Andress compie 90 anni il 19 marzo. Il bikini bianco di James Bond resta uno dei momenti più iconici tra cinema e moda ... amica.it Buongiorno a tutti e buon compleanno a URSULA ANDRESS che oggi raggiunge 90 anni Tutto ebbe inizio nel lontano 1962 quando nell'avvincente cocktail di avventura, esotismo e raffinata ironia che fu "Licenza di uccidere" di Terence Young apparve - facebook.com facebook