Compie oggi 90 anni Ursula Andress. La sua apparizione in un succinto bikini bianco in 'Agente 007 - Licenza di uccidere' (1962) su una spiaggia del Mar dei Caraibi, davanti ad un incantato Sean Connery nei panni di James Bond, la impose immediatamente nel panorama cinematografico internazionale degli anni '60 per la sua statuaria bellezza. E intorno a tale folgorante immagine di moderna Venere botticelliana che emerge dalle acque si è sviluppata tutta la carriera dell'attrice svizzera. Nata il 19 marzo 1936 nel comune di Ostermundingen, nel Canton Berna, è terza di sei figli, da padre tedesco, Rolf Andress, e madre svizzera, Anna Kropf. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - I 90 di Ursula Andress: da James Dean a Mastorianni e Belmondo, lunghissima la lista dei suoi amori

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Ursula Andress: 90 anni e un bikini entrato nella storiaUrsula Andress compie 90 anni il 19 marzo. Il bikini bianco di James Bond resta uno dei momenti più iconici tra cinema e moda ... amica.it

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