HSBC valuta il taglio di 20 mila dipendenti da sostituire con l’IA

HSBC, uno dei principali gruppi bancari e finanziari, sta considerando di ridurre il suo organico di circa 20.000 dipendenti nei prossimi anni, sostituendoli con sistemi di intelligenza artificiale. La decisione riguarda diverse aree dell’istituto e fa parte di un piano di ristrutturazione volto a ottimizzare le operazioni e ridurre i costi. La mossa si inserisce in un contesto di innovazione tecnologica nel settore finanziario.

Il ceo Elhedery intende puntare sull’intelligenza artificiale per ridurre i ruoli nei settori middle e back office, che non prevedono il contatto diretto con la clientela. HSBC, uno dei più grandi gruppi bancari e finanziari al mondo, sta valutando drastici tagli del personale da effettuare nei prossimi anni. I cambiamenti potrebbero interessare fino a 20 mila dipendenti, ovvero il 10 per cento della forza lavoro. Lo riporta Bloomberg, spiegando che l’amministratore delegato Georges Elhedery intende puntare sull’intelligenza artificiale per ridurre i ruoli nei settori middle e back office, che non prevedono il contatto diretto con la clientela. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - HSBC valuta il taglio di 20 mila dipendenti da sostituire con l’IA Articoli correlati Mark Zuckerberg punta sull’AI e valuta nuovi tagli: a rischio fino al 20% dei dipendenti Meta, ma l’azienda smentisceMeta starebbe valutando un piano di ristrutturazione aziendale che potrebbe portare al licenziamento di fino al 20% della forza lavoro, se non oltre. Affari tuoi, Orazio in finale con il pacco da 75 mila e da 300 mila: quanto ha vintoVincita record ad Affari Tuoi con Orazio, il concorrente della Campania, che è rimasto con tre pacchi rossi importanti alla fine: 75 mila, 200 mila e... Contenuti utili per approfondire HSBC valuta Temi più discussi: HSBC valuta il taglio del 10% della forza lavoro nella spinta verso l'IA; HSBC valuta fino a 20.000 tagli di posti di lavoro nell’ambito di una riorganizzazione basata sull’IA - Bloomberg; HSBC valuta tagli al personale mentre l'IA trasforma le operazioni; Codacons, il taglio delle accise deve essere almeno di 20 centesimi. HSBC valuta il taglio di 20.000 dipendenti, saranno sostituiti con IABloomberg, considerazioni ancora in una fase iniziale ... msn.com HSBC valuta fino a 20.000 tagli di posti di lavoro nell’ambito di una riorganizzazione basata sull’IA - BloombergHSBC valuta fino a 20.000 tagli di posti di lavoro nell’ambito di una riorganizzazione basata sull’IA - Bloomberg ... it.investing.com