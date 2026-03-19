Horto Restaurant la formazione si fa viaggiando

Horto Restaurant, locale milanese, ha deciso di puntare sulla formazione del suo staff attraverso esperienze di viaggio. L’obiettivo è arricchire le competenze dei dipendenti e migliorare l’offerta culinaria, coinvolgendo direttamente il team in percorsi all’estero. Questa strategia si inserisce in un progetto più ampio di sviluppo professionale, con l’intento di favorire la crescita interna e l’innovazione nel settore della ristorazione.

Formazione come investimento strutturale, non come parentesi. Horto Restaurant, il locale milanese alle spalle di Cordusio, una stella rossa e una verde della Michelin, presenta Roots&Routes, programma interno pensato per rafforzare competenze e visione del team attraverso esperienze mirate all’estero. L’obiettivo è dichiarato: consolidare nel tempo il capitale umano, intervenendo su tecnica, metodo e capacità di lettura del contesto. Il progetto coinvolge chef de rang e chef de partie, inviati per periodi di quindici giorni in ristoranti di riferimento del panorama internazionale, selezionati per affinità con l’impostazione del ristorante milanese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Horto Restaurant, la formazione si fa viaggiando Articoli correlati Horto Milano: il fascino di mangiare a due passi dal cieloAffacciandosi dalla sua meravigliosa terrazza al sesto piano che abbraccia le grandi vie del centro meneghino, non si può non innamorarsi... 10 nuovi libri per avvicinarsi alla primavera viaggiandoQuesta nostra rubrica, che si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, Fughe da fermo, vuole essere uno stimolo per ritrovare il piacere di...