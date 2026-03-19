Otto capi di stato, tra cui quello italiano e rappresentanti di Regno Unito, Francia, Germania, Olanda e Giappone, hanno firmato una dichiarazione in cui chiedono all’Iran di rispettare il diritto internazionale e di interrompere gli attacchi nella regione di Hormuz. Meloni si è incontrata con gli altri leader, che si sono detti pronti a collaborare per garantire un passaggio sicuro attraverso lo stretto.

«La libertà di navigazione è un principio fondamentale del diritto internazionale, anche ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare». In una dichiarazione congiunta, Giorgia Meloni e gli omologhi di altri cinque Paesi - Regno Unito, Francia, Germania, Olanda e Giappone - garantiscono la disponibilità a «contribuire agli sforzi necessari per garantire il passaggio sicuro attraverso lo Stretto» di Hormuz e sottolineano, in linea con la Risoluzione 2817 del Consiglio di Sicurezza Onu, come «l’interferenza con la navigazione internazionale e l’interruzione delle catene di approvvigionamento energetico globali costituiscono una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Hormuz, l’Italia e altri 5 Paesi: «L’Iran rispetti il diritto internazionale e cessi gli attacchi»

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