Hockey pista Serie A2 Ottimo Roller nel turno di recupero Rifilati sei gol al Viareggio

Nel match di recupero di Serie A2 di hockey su pista, il Roller Scandiano ha vinto 6-2 contro l’Hockey Viareggio. La squadra ha segnato sei gol, mentre i padroni di casa hanno risposto con due reti. La formazione di Viareggio include giocatori come Torre, Deinite e Mora Pacheco, mentre il Roller Scandiano schiera Raffaelli, Cinquini e Tomei.

VIAREGGIO 2 ROLLER SCANDIANO 6 HOCKEY VIAREGGIO: Torre, Deinite, Mora Pacheco, Bicicchi, Spagnuolo; Raffaelli, Cinquini, Tomei, Toti. All. Martini. ROLLER SCANDIANO: Taiti, Barbieri, Stefani, Bozzetto, Tognacca; Uva, De Stefano, Vaccari. All. Mariotti. Arbitro: Toti di Salerno. Reti: pt 6’ Deinite, 8’ e 13’ Tognacca, 20’ Uva; st 2’ e 4’ Bozzetto, 15’ Tognacca, 20’ Cinquini. Bella gara del Roller contro il Viareggio nel recupero di A2: vittoria per 6 a 2, match dominato e gol di ottima fattura, soprattutto sull’asse Uva-Tognacca. Bene anche Bozzetto (Christopher salta gli avversari nella foto di Bertolani). Al vantaggio dei toscani di Deinite (ex), risponde subito Tognacca con una doppietta e dal 2 a 1 in avanti i rossoblù tengono in pugno la partita: solo sul 6 a 1 arriva la seconda rete del Viareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Hockey pista Serie A2. Ottimo Roller nel turno di recupero. Rifilati sei gol al Viareggio Articoli correlati HOCKEY PISTA serie a2. Roller di misura sulla Cenerentola. Bdl kappao in casa dell’ultimaDovevano essere delle passeggiate e invece in Serie A2 il Roller Scandiano (girone B) fatica per avere la meglio sulla cenerentola Follonica,... Hockey pista serie a2. Testacoda peril Roller, la Bdl ospita Montebello. Oggi parte la B col tra Minimotor e ScandianoIl nuovo anno si apre per l’hockey su pista con un turno infrasettimanale, ancorché festivo come l’Epifania, e quindi quattro squadre reggiane... Tutto quello che riguarda Ottimo Roller Temi più discussi: Scontri per il primo posto in Serie A2 tra Forte-Camaiore e Thiene-Trissino; Ottava variazione calendario gare di Campionato di Serie A2 e Serie B 2025/26 di hockey su pista; Derby e scontri al vertice nella 14ª giornata di Serie A2 2025/26; Sesta variazione calendario gare dei Campionati di Serie A2, Serie A femminile e Serie B 2025/26 di hockey su pista. HOCKEY PISTA serie a2. Roller di misura sulla Cenerentola. Bdl kappao in casa dell’ultimaDovevano essere delle passeggiate e invece in Serie A2 il Roller Scandiano (girone B) fatica per avere la meglio ... msn.com Hockey pista Serie A2. Roller pronto al tris. Bdl, riaccendi la luceDopo due successi nelle prime due gare di campionato di Serie A2, oggi alle 18,30 il Centro Palmer Roller Scandiano... Dopo due successi nelle prime due gare di campionato di Serie A2, oggi alle 18,30 ... ilrestodelcarlino.it Arrivato 4 giorni in anticipo!! Subito al lavoro , veramente ottimo!! Domanda: è normale che in base di ricarica , faccia un costante leggero rumore - facebook.com facebook