hockey ghiaccio vipiteno e cortina eliminate dai playoffs di alps league

Nella serata di ieri si sono disputate le partite di Gara-5 dei quarti di finale dei playoffs di Alps Hockey League 2026. Le formazioni di Vipiteno e Cortina sono state sconfitte e quindi eliminate dalla competizione. I match hanno visto confrontarsi diverse squadre in un clima di grande tensione, determinando le sorti di queste due squadre italiane nel torneo.

Serata importante per i playoffs di Alps Hockey League 2026. Sono andati in scena, infatti, tre incontri valevoli per Gara-5 dei quarti di finali con esiti che non hanno certo sorriso alle formazioni italiane dato che Cortina e Vipiteno sono ufficialmente eliminate. La sfida tra Asiago e Merano, invece, è stata rinviata a domani a causa di un problema tecnico all’impianto di refrigerazione del ghiaccio. KHL SISAK-CORTINA 4-2 (serie 4-1) I padroni di casa iniziano forte con la rete dell’1-0 di Lesnicar dopo 5:19. Raddoppio con lo stesso Lesnicar al 23:20, prima del 3-0 di Kim Sang-Yeob al 33:20. Cortina reagisce nel terzo periodo con Talamini al 41:34, quindi Tolometti segna il 3-2 al 53:27 ma a 15 secondi dalla fine Dumcius chiude i conti con il 4-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

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