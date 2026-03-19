Hockey ghiaccio Bolzano cade in casa contro Lubiana in Gara-5 e chiude la stagione in ICE League

Il Bolzano ha perso in casa contro l’Olimpia Lubiana in Gara-5 dei quarti di finale dell’ICE Hockey League 2026, chiudendo così la stagione. La partita si è giocata recentemente e ha segnato la fine del cammino dei padroni di casa nella competizione. La sconfitta ha determinato l’eliminazione del team nel torneo.

Si complica la situazione per Bolzano che cade in casa contro l’Olimpia Lubiana in Gara-5 dei quarti di finale di ICE Hockey League 2026. Una sconfitta che chiude la serie con gli sloveni che chiudono i conti sul 4-1. BOLZANO-OLIMPIA LUBIANA 1-4 (serie 4-1). Il primo periodo vede subito gli ospiti in vantaggio con la rete di Mahkovec dopo 12:04. Il secondo tempo lascia il punteggio invariato prima di una terza frazione nella quale succede di tutto. Di Giacinto riporta la sfida in parità al 44:44, prima del gran finale di Lubiana. Boychuk riporta avanti l’Olimpia al 51:11, quindi 3-1 di Mahkovec al 58:52, prima del 4-1 finale di Boychuk a 18 secondi dalla conclusione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, Bolzano cade in casa contro Lubiana in Gara-5 e chiude la stagione in ICE League Articoli correlati Leggi anche: Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League vince Val Pusteria in casa di Vorarlberg mentre Bolzano cade a Lubiana Hockey ghiaccio, Bolzano cade all’overtime a Graz nella serata di ICE LeagueBen sei incontri in programma nella serata di ICE Hockey League 2026 con una sola squadra italiana sul ghiaccio. Tutto quello che riguarda Hockey ghiaccio Temi più discussi: Il Bolzano spreca e cade in gara 1; Hockey ghiaccio, Gara-1 dei quarti dei playoff della ICE League vede un successo per Val Pusteria e ko Bolzano; Il Lubiana espugna Bolzano in gara 3 dei quarti di finale di ICE Hockey League 2025/26; Hockey ghiaccio, Val Pusteria elimina Salisburgo nei playoffs di ICE League. Bolzano ancora ko. Hockey ghiaccio, Val Pusteria elimina Salisburgo nei playoffs di ICE League. Bolzano ancora koVa in archivio Gara-4 dei quarti di finale della ICE Hockey League 2026. Arriva una pesante sconfitta per Bolzano sul ghiaccio di Lubiana ed ora gli ... oasport.it Hockey ghiaccio, Valpusteria supera ancora Salisburgo in ICE League, sconfitta per BolzanoUna sconfitta ed una vittoria per le due squadre italiane impegnate nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, competizione arrivata alla ... oasport.it , ' Leggi https://www.giornalealtopiano.it/news.phpcod=19-03-2026-hockey-ghiaccio-gara-5-allodegar - facebook.com facebook Dal 7 marzo Milano ospiterà le partite del Para Ice Hockey. Otto nazionali - tra cui l'Italia - pronte a sfidarsi sul ghiaccio dell'Arena di Santa Giulia per una medaglia. Vuoi sapere tutto su questo sport Scoprilo qui tinyurl.com/5x9uwvxb x.com