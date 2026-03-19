Un ex tennista ha commentato le recenti prestazioni di un giocatore italiano, sottolineando che prima di un torneo specifico non aveva vinto nessun titolo, nonostante avesse già disputato due competizioni. La sua analisi si focalizza sulla percezione delle sconfitte e sulla difficoltà di valutare lo stato di forma di un atleta dopo alcune partite contro avversari di alto livello. Ha inoltre evidenziato come spesso si chieda se un giocatore sia in crisi dopo alcune sconfitte.

“Voglio analizzare il tema Sinner e insistere sul fatto che dopo due o tre anni di partite, quando perde contro il tennista più vincente di tutti i tempi e un’altra partita a caso, ci chiediamo: ‘ Ohhh, è in crisi? ‘. Fermatevi, fermatevi!”. A parlare è Andy Roddick, nel corso del suo ormai noto podcast “Serve with Andy”, in programma su Youtube. L’ex tennista Usa ha parlato di Jannik Sinner e del suo momento dopo la vittoria in finale a Indian Wells contro Daniil Medvedev. Una vittoria che ha consentito all’altoatesino di vincere il primo torneo del 2026. “Non c’è niente che non vada in Jannik Sinner. Lo abbiamo detto la scorsa settimana e lo diremo anche in questa, ma lo direte anche per Alcaraz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho sentito dire ‘prima di Indian Wells non aveva vinto tornei’. Ma ne aveva giocati due, fermatevi!”: Roddick sbotta e difende Sinner

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