Hittler contro Zielinski | la curiosa sfida per un municipio in Francia

Una piccola cittadina francese ha attirato l’attenzione online perché il suo sindaco, che si presenta di nuovo alle elezioni comunali di domenica, si chiama Hittler. La notizia ha suscitato curiosità e discussioni sui social media, dove viene condivisa e commentata da utenti di tutto il mondo. La candidatura del sindaco è ufficiale e la campagna elettorale è in corso.

Una piccola cittadina francese è diventata virale su internet perché il suo sindaco, che si ricandida alle elezioni comunali di domenica, si chiama Hittler. E uno dei suoi due avversari invece si chiama Zielinski. «È diventato tutto così folle», ha detto Charles Hittler, sindaco di Arcis-sur-Aube (2.785 abitanti), in un colloquio con la BBC. «Per tutta la vita mi è capitato che qualcuno facesse qualche battuta sul mio nome. A volte la gente disegnava i baffi sui miei manifesti elettorali. Non è mai stato un grosso problema. Ma ora la situazione è fuori controllo. Ho visto articoli online che dicono ‘Il 37% degli abitanti di Arcis sono hitleriani!’. 🔗 Leggi su Open.online

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