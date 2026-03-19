Hamnet è il nuovo film di Cloé Zhao, regista nota per Nomadland e The Rider. La narrazione si concentra sulla famiglia di Shakespeare, in particolare sulla moglie Agnes e sui loro due figli gemelli, nati a Stratford. Agnes, descritta come una donna con caratteristiche da strega pagana alla Lady Macbeth, svolge un ruolo centrale nella storia che si svolge in un contesto rurale.

Hamnet è l’ultimo film di Cloé Zhao, già regista di Nomadland e The Rider – Il sogno di un cowboy. La storia gira intorno a moglie e figli di Shakespeare, in particolare ai due figli gemelli partoriti dalla moglie Agnes, considerata una strega pagana alla Lady Macbeth nel bosco di Stratford. Il film inizia quasi come una novella di Boccaccio con la donna e il falco fin quando l’idillio non si corona con la nascita dei due gemelli, un maschio e una femmina. Hamnet: il lutto che diventa teatro. L’armonia della famiglia nel bosco si interrompe quando il padre è costretto ad andare a Londra per mettere in scena le commedie, lasciando sola la moglie a crescere i figli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Hamnet. La resurrezione del figlio nella rappresentazione

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