Halley | 89-70 al Vasto sei giocatori a doppia cifra

Da ameve.eu 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Halley Matelica ha vinto contro il Vasto con il punteggio di 89 a 70. Sei giocatori della squadra hanno segnato almeno dieci punti ciascuno. La partita è stata dominata dalla forza offensiva e dalla collaborazione tra i giocatori. La squadra ha risposto alla sconfitta precedente con un risultato che ha evidenziato la sua capacità di mettere a segno numerosi canestri.

La Halley Matelica ha riscattato la sconfitta precedente battendo il Vasto 89 a 70 in una gara decisa dalla superiorità offensiva e dal gioco di squadra. Dopo un primo tempo dominato con un vantaggio di diciotto lunghezze, la formazione guidata da Trullo ha mantenuto il controllo fino alla fine, grazie anche al contributo distribuito tra sei giocatori che hanno superato i dieci punti. Il risultato finale sancisce un netto +19 di vantaggio per gli ospiti, confermando la solidità tattica del gruppo veneto contro la resistenza abruzzese. La risposta immediata dopo il passo falso. L’atmosfera nello spogliatoio della Halley era carica di desiderio di riscatto dopo l’impianto negativo verificatosi a Termoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

halley 89 70 al vasto sei giocatori a doppia cifra
© Ameve.eu - Halley: 89-70 al Vasto, sei giocatori a doppia cifra

Articoli correlati

Leggi anche: LUCCHESE - CANNONIERI. Balzo in avanti del bomber Riad. E’ al terzo posto: verso la doppia cifra

Leggi anche: Budimir punta ancora alla doppia cifra

Altri aggiornamenti su Halley 89 70 al Vasto sei giocatori a...

Discussioni sull' argomento Matelica riscatta l’ultimo ko e non lascia scampo al Vasto; Dopo Termoli la Halley rialza la testa: Vasto ko 89-70; Matelica riscatta l’ultimo ko e non lascia scampo al Vasto.

halley 89 70 al vastoMatelica riscatta l’ultimo ko e non lascia scampo al VastoHALLEY 89 VASTO 70 HALLEY : Marrucci 11, Pacini 3, Panzini 17, Mentonelli ne, Fea 5, Ferretti, Dell’Anna 10, Mazzotti ... msn.com

Trova facilmente notizie e video collegati.