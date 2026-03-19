Halley | 89-70 al Vasto sei giocatori a doppia cifra

La Halley Matelica ha vinto contro il Vasto con il punteggio di 89 a 70. Sei giocatori della squadra hanno segnato almeno dieci punti ciascuno. La partita è stata dominata dalla forza offensiva e dalla collaborazione tra i giocatori. La squadra ha risposto alla sconfitta precedente con un risultato che ha evidenziato la sua capacità di mettere a segno numerosi canestri.

La Halley Matelica ha riscattato la sconfitta precedente battendo il Vasto 89 a 70 in una gara decisa dalla superiorità offensiva e dal gioco di squadra. Dopo un primo tempo dominato con un vantaggio di diciotto lunghezze, la formazione guidata da Trullo ha mantenuto il controllo fino alla fine, grazie anche al contributo distribuito tra sei giocatori che hanno superato i dieci punti. Il risultato finale sancisce un netto +19 di vantaggio per gli ospiti, confermando la solidità tattica del gruppo veneto contro la resistenza abruzzese. La risposta immediata dopo il passo falso. L’atmosfera nello spogliatoio della Halley era carica di desiderio di riscatto dopo l’impianto negativo verificatosi a Termoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Halley: 89-70 al Vasto, sei giocatori a doppia cifra Articoli correlati Leggi anche: LUCCHESE - CANNONIERI. Balzo in avanti del bomber Riad. E’ al terzo posto: verso la doppia cifra Leggi anche: Budimir punta ancora alla doppia cifra Altri aggiornamenti su Halley 89 70 al Vasto sei giocatori a... Discussioni sull' argomento Matelica riscatta l’ultimo ko e non lascia scampo al Vasto; Dopo Termoli la Halley rialza la testa: Vasto ko 89-70; Matelica riscatta l’ultimo ko e non lascia scampo al Vasto. Matelica riscatta l’ultimo ko e non lascia scampo al VastoHALLEY 89 VASTO 70 HALLEY : Marrucci 11, Pacini 3, Panzini 17, Mentonelli ne, Fea 5, Ferretti, Dell’Anna 10, Mazzotti ... msn.com TRASFERITO DA TEMPO Tra tutti gli sguardi imploranti non ci eravamo accorti dei tuoi occhietti dolci, piccolo Halley. Classe 2019, Halley è il piccolo trudy del canile. Piccino piccino passa la sua vita all’interno di un box, insieme ai suoi compagni - facebook.com facebook Alle 21:20 “Un sogno chiamato Florida” di Sean Baker con Willem Dafoe, Brooklynn Prince, Bria Vinaite | Moonee, sei anni, vive con la giovane madre Halley in un fatiscente motel. Tra giochi e bravate, la bambina cresce in una precarietà che Halley fatica a g x.com