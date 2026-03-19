Secondo fonti recenti, la Cina avrebbe iniziato a convertire alcuni dei suoi vecchi jet in droni kamikaze. Questi dispositivi sarebbero destinati a operazioni nello Stretto di Taiwan, secondo quanto si apprende. La strategia si focalizza sulla trasformazione di velivoli militari esistenti in droni autonomi, senza indicazioni sui tempi o sui dettagli tecnici precisi.

La Cina starebbe trasformando alcuni suoi vecchi caccia in droni kamikaze da utilizzare in future ed eventuali sortite nello Stretto di Taiwan. Le immagini satellitari mostrano una presenza anomala di velivoli obsoleti accanto a jet moderni nelle basi costiere del Dragone, suggerendo che questi aerei militari, ormai vecchi per il combattimento, possano essere destinati a un ruolo completamente diverso. Ecco che, in un eventuale conflitto - soprattutto durante le prime fasi delle ostilità - velivoli del genere potrebbero essere utilizzati in massa per saturare le difese nemiche. Da jet a droni kamikaze. Secondo quanto riportato dal National... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Ha trasformato jet in droni suicidi”: la strana strategia della Cina

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