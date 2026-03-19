Nella puntata di mercoledì, Manuela Arcuri ha dichiarato in diretta televisiva di essere stata vittima di un’accusa di tentativo di furto del marito da parte di un’altra donna. La showgirl ha raccontato l’episodio senza entrare in dettagli ulteriori, suscitando grande attenzione tra il pubblico presente in studio e gli spettatori a casa. La discussione si è concentrata esclusivamente sulla questione dichiarata dall’attrice.

. Nella puntata di mercoledì sera, una protagonista amatissima del piccolo schermo ha scelto di esporsi senza filtri, portando in tv una vicenda personale che intreccia delusione, vulnerabilità e una ferita difficile da rimarginare. Leggi anche: Fedez, la notizia bomba è appena arrivata! Lo ha detto anche a Chiara Ospite de Le Iene, Manuela Arcuri ha scelto di parlare senza giri di parole, portando in scena una ferita personale che va oltre la fine di un matrimonio. Il suo intervento si è trasformato in una confessione intensa, rivolta direttamente a un’ex amica. “Nella vita di ognuno di noi arriva un momento in cui capisci che da solo non ce la farai. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ha provato a rubarmi il marito”. Manuela Arcuri shock, l’accusa in Tv

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