Lo chef noto per aver perso 111 chili ha recentemente deciso di chiudere i suoi ristoranti. Dopo aver adottato un nuovo stile di vita, ha modificato alimentazione e mentalità, arrivando a correre la maratona di New York. La sua trasformazione personale ha portato a questa scelta, che annuncia pubblicamente. Ora si concentrerà su nuovi progetti legati al suo percorso di cambiamento.

Ha intrapreso un percorso radicale che lo ha portato a cambiare alimentazione, mentalità e stile di vita, fino ad arrivare a correre la maratona di New York. Parliamo di Matteo Grandi, lo chef stellato e titolare del ristorante “Matteo Grandi in Basilica” a Vicenza. Da 200 chili è arrivato a pesarne 89 e il racconto di questa sua nuova filosofia di vita ha fatto il giro di siti e giornali. “Il mondo è fatto così: metà della gente compra e l’altra metà vende”. Oggi si parla di nuovo di lui su Cook del Corriere della Sera ma la motivazione è un’altra: la chiusura del “Matteo Grandi in Basilica” e del (sempre suo) “Garibaldi Bistrot”. O meglio, la loro vendita a Signorvino: “È stata un’opportunità nata nell’ultimo mese e mezzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ha perso 111 chili, corso la maratona di New York, cambiato stile di vita. Ora chef Grandi chiude i suoi ristoranti: ecco cosa farà

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