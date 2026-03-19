Gyaru | storia e stile delle ribelli della moda giapponese

Le subculture giovanili in Giappone hanno spesso attirato l’attenzione per il modo in cui si esprimono attraverso lo stile. Tra queste, il fenomeno Gyaru si distingue per il suo look audace e ribelle, nato negli anni ’90 come risposta alle tendenze mainstream. Le ragazze Gyaru adottano abiti colorati, trucco marcato e acconciature elaborate, creando un’immagine immediatamente riconoscibile. La loro presenza nella moda rappresenta un esempio di come il costume possa diventare un simbolo di identità.

Life&People.it Quando si osserva la moda giapponese contemporanea, emerge un elemento che da decenni affascina studiosi di costume, designer e osservatori della cultura pop: la capacità delle subculture giovanili di trasformare l’abbigliamento in una dichiarazione identitaria. Tra queste, una delle più sorprendenti e controverse è senza dubbio quella delle Gyaru, movimento nato tra Tokyo e le grandi città giapponesi e diventato negli anni fenomeno globale. Chi sono le gyaru? Non soltanto uno stile estetico molto riconoscibile, ma anche un atteggiamento culturale che sfida le convenzioni sociali del Giappone contemporaneo. Le origini di una subcultura ribelle. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it © Lifeandpeople.it - Gyaru: storia e stile delle ribelli della moda giapponese Articoli correlati Sofia Goggia, regina delle piste da sci e di stile: il rapporto speciale con la modaTra le protagoniste più attese dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, con il plauso collettivo Sofia Goggia ha conquistato la medaglia di... Leggi anche: Helena Prestes e il nuovo boho-chic: suede, frange ribelli e cappelli in stile Oliver Twist