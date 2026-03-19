Gwyneth Paltrow ha annunciato di mettere in vendita il suo guardaroba attraverso un’asta online. Tra i capi in vendita ci sono 250 pezzi, tra cui i bozzetti originali dell’abito rosa indossato agli Oscar nel 1999, borse di lusso, gioielli e abiti di uso quotidiano. L’asta ha un valore stimato di circa mezzo milione di dollari.

I bozzetti originali dell’abito rosa indossato per la vittoria agli Oscar del 1999, borse, gioielli e capi d’abbigliamento quotidiano. Sono 250 i lotti del proprio guardaroba personale che Gwyneth Paltrow ha deciso di mettere all’asta a seguito di un recente trasloco. Una vendita, gestita dalla casa d’aste Julien’s, che punta a svuotare (o quantomeno alleggerire) gli armadi dell’attrice per dare una nuova collocazione a oggetti il cui valore complessivo stimato arriva fino a mezzo milione di dollari. Cosa c’è all’asta. L’attrice e fondatrice del marchio Goop ha scelto di separarsi dai propri beni seguendo una precisa regola di gestione degli spazi, come ha spiegato Martin Nolan, direttore di Julien’s: “ Crede che quando entra qualcosa di nuovo, qualcos’altro debba essere lasciato andare “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gwyneth Paltrow mette all’asta il suo guardaroba: dai bozzetti del vestito degli Oscar alle borse di lusso, in vendita 250 capi per mezzo milione di dollari

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