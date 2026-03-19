Guterres Onu al Consiglio Europeo | Israele Usa e Iran devono fermarsi – Il video

Il segretario generale dell'Onu ha rivolto un appello al Consiglio Europeo, chiedendo a Israele, agli Stati Uniti e all'Iran di interrompere le loro azioni. La richiesta è stata formulata in un discorso tenuto a Bruxelles, dove ha sottolineato l'importanza di una sospensione immediata delle operazioni militari da parte dei tre paesi. Il suo intervento si è concentrato sull'esigenza di fermare le tensioni nella regione.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 marzo 2026 "Primo: agli Stati Uniti e a Israele. È giunto il momento di porre fine a questa guerra, che rischia di sfuggire completamente al controllo, causando immense sofferenze ai civili e con una diffusione nell'economia globale davvero drammatica, con potenziali conseguenze tragiche, soprattutto per i paesi meno sviluppati. Secondo messaggio: all'Iran. Smettetela di attaccare i vostri vicini. Non avrebbero mai dovuto essere parte del conflitto. Il Consiglio di Sicurezza ha condannato questi attacchi, ordinando loro di fermarsi, così come ha ordinato di aprire lo Stretto di Hormuz", così il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterees in una conferenza stampa a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles. 🔗 Leggi su Open.online

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