Dal 2 marzo, il conflitto tra Israele e Hezbollah in Libano ha causato oltre mille vittime, secondo i dati disponibili. Tra le perdite ci sono anche 40 medici uccisi durante le operazioni di soccorso o in zone di combattimento. La guerra prosegue senza sosta, provocando danni e perdita di vite umane senza interruzioni apparenti.

Il bilancio della guerra scoppiata il 2 marzo tra Israele e Hezbollah ha raggiunto una soglia tragica: oltre mille vite spezzate. Il Ministero della Salute libanese ha confermato oggi, giovedì 19 marzo 2026, che gli attacchi hanno causato 1.001 decessi totali. Questo numero rappresenta un incremento drammatico di 968 vittime rispetto al giorno precedente, segnando un’escalation improvvisa della violenza. La composizione delle vittime rivela la brutalità del conflitto, con 79 donne e 118 bambini tra i morti. Anche il personale medico non è risparmiato, poiché 40 operatori sanitari hanno perso la vita mentre cercavano di salvare altri. Oltre ai decessi, le fonti indicano che altre 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra Libano: oltre 1000 morti, 40 medici uccisi

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