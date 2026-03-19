Il presidente del Consiglio italiano e la premier danese hanno espresso l’auspicio che l’Unione Europea sia pronta ad affrontare eventuali flussi di rifugiati provenienti dalla guerra in Iran. Durante una conferenza stampa, hanno sottolineato la necessità di adottare misure adeguate nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare o portare a un aumento di richiedenti asilo.

“Il conflitto in corso in Medio Oriente desta crescente preoccupazione sotto diversi aspetti, estendendosi in una regione che già ospita un gran numero di sfollati. Non possiamo rischiare una ripetizione dei flussi migratori e di rifugiati verso l’UE che abbiamo visto verificarsi nel 2015-2016. Ciò non solo rappresenterebbe una catastrofe umanitaria per le persone direttamente colpite, ma rischierebbe anche di compromettere la sicurezza e la coesione della nostra Unione”. E’ quanto scrivono in una lettera al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Guerra Iran, Meloni e Frederiksen: UE sia pronta a flussi di rifugiati

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