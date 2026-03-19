Guerra e petrolio il Brent arriva a 110 dollari

Il prezzo del petrolio Brent ha raggiunto i 110 dollari al barile mentre il conflitto si espande, coinvolgendo il settore energetico. La crescita dei costi deriva dall’aumento della domanda e dalla preoccupazione per le forniture. Le tensioni in corso hanno portato a un rialzo immediato dei prezzi, influenzando il mercato globale dell’energia e le quotazioni sul mercato internazionale.

(Adnkronos) – La guerra si allarga, colpisce l'energia e fa schizzare il prezzo del petrolio ancora più su. L'attacco di Israele al principale giacimento di gas di South Pars in Iran e la rappresaglia di Teheran, che colpisce un maxi impianto di GNL in Qatar, alzano ulteriormente la tensione con effetti inevitabili sui mercati. Il. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Petrolio crolla: Brent sotto i 100 dollari a 97,6Il mercato delle materie prime registra una flessione significativa nel corso della mattinata di giovedì 12 marzo 2026. Petrolio, il Brent torna a sfiorare i 100 dollari al barile. Anche il greggio Usa saleNella giornata del 12 marzo 2026 la quotazione petrolio europeo (Brent) è tornata a ondeggiare sulla soglia dei 100 dollari al barile, che è stata... CAUTION: This Bitcoin TRAP Is Almost Set! [How I’m Playing It] Tutto quello che riguarda Guerra e petrolio il Brent arriva a 110... Temi più discussi: Petrolio, Iran e Ucraina: il paradosso energetico della guerra; Guerra Iran, crolla produzione di petrolio. E Usa autorizzano l'acquisto di quello russo; Petrolio, con la guerra in Iran la Russia è più ricca. E dagli Usa arriva il favore a Putin; Debito Usa e prezzo del petrolio: le due variabili che dettano tempo e natura della guerra in Iran. La guerra del gas, Israele colpisce in Iran e Teheran attacca il super impianto in QatarIsraele attacca il più grande giacimento di gas naturale, rappresaglia di Teheran: missili contro il Qatar. Doha: 'Risponderemo' ... adnkronos.com Il petrolio sale a 105 dollari al barile, nuove previsioni dopo 3 settimane di guerraL’annuncio di altre tre settimane di guerra da parte dell’Idf ha spinto il petrolio oltre i 105 dollari al barile sui mercati internazionali ... quifinanza.it Il politologo Riccardo Alcaro e la guerra di Usa e Israele al regime di Teheran: “Convivono paura della repressione e sentimento nazionale. La dittatura si trasformerà, improbabile una rivoluzione che porti al pluralismo” Leggi l'articolo #Iran - facebook.com facebook #ottoemezzo La guerra in Iran può influenzare il referendum Formigli: “Meloni perde consensi per colpa di Trump” x.com