Oggi, giovedì 19 marzo, si sono registrate nuove tensioni tra gli Stati Uniti, Israele e l’Iran. Le operazioni militari tra le forze statunitensi e israeliane e le autorità iraniane hanno portato a diverse vittime e hanno influenzato i mercati del petrolio e del gas. La situazione rimane al centro dell’attenzione internazionale, con aggiornamenti costanti sulle azioni militari e le risposte delle parti coinvolte.

. La guerra degli Stati Uniti e di Israele all’Iran continua a mietere vittime e a spaventare i mercati del petrolio e del gas. Quasi 1.500 persone sono rimaste uccise e circa 19mila sono state ferite dall’inizio del conflitto contro la Repubblica islamica. Ma i bombardamenti israeliani di ieri sugli impianti collegati al giacimento di gas di South Pars, condiviso tra Iran e Qatar, a cui sono seguiti i raid di Teheran sulla raffineria qatariota di gnl di Ras Laffan, contro due raffinerie petrolifere nella capitale saudita Riad e contro l’impianto di gas di Habshan e il giacimento petrolifero di Bab negli Emirati Arabi, hanno terrorizzato i mercati energetici. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Guerra degli Usa e di Israele in Iran, le ultime notizie di oggi, giovedì 19 marzo

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