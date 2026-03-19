Guardalà ha commentato le differenze tra Spalletti e Allegri, affermando che Spalletti è un tecnico diverso dal suo predecessore. Ha comunque sottolineato che il risultato finale viene sempre deciso dal campo e che, in ultima analisi, è lo stesso terreno di gioco a determinare l'esito delle partite. La sua analisi si concentra quindi sulla differenza di approccio tra i due allenatori.

Guardalà ha analizzato le differenze che ci sono fra Spalletti e Allegri sottolineando che alla fine, comunque, il giudice supremo è il campo. Nel calcio moderno, la gestione delle risorse umane e dell’umore del gruppo è diventata una variabile fondamentale tanto quanto la tattica. A fare luce su questi equilibri è intervenuto Giovanni Guardalà, giornalista di Sky Sport, ha parlato della gestione del gruppo da parte di Luciano Spalletti, tracciando un parallelo interessante con altri stili di leadership visti recentemente in Serie A. Secondo l’analisi di Guardalà, l’approccio del tecnico toscano si distingue per una profondità comunicativa che va oltre la semplice disposizione in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Guardalà su Spalletti: «Sicuramente è un tecnico diverso da Allegri, ma alla fine a parlare è sempre il campo e…»

Articoli correlati

Leggi anche: Guardalà commenta Juve Como: «I fischi ci sono stati durante e a fine partita. Spalletti si aspettava una cosa»

Allegri su Jashari: “E’ diverso da Rabiot. E’ cresciuto molto. Ecco le sue caratteristiche”Cremonese-Milan, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa prima della partita.

SPALLETTI ESCLUSIVO: «TUDOR UNO TOSTO. CHI ARRIVA TROVA UNA JUVE MOTIVATA»

Tutto quello che riguarda Guardalà su Spalletti Sicuramente è un...

Temi più discussi: Così Spalletti e la Juventus sono a un passo dal rinnovo: le richieste del tecnico e il progetto bianconero; Spalletti prima di Udinese-Juventus: Per me è fondamentale l'amicizia della squadra, forse ho solo quello come possibilità; Spalletti replica a Marocchi dopo Udinese-Juventus: Se Cambiaso dà retta a te non gioca più; Spalletti ha scelto la sua Juventus per giocarsi il quarto posto: Boga promosso, Cabal e Openda ormai fuori dal progetto, Di Gregorio ha perso il posto?.

Guardalà: Spalletti darà delle indicazioni alla società su cosa manca alla JuventusGiovanni Guardalà, in collegamento con Sky Sport, ha parlato di quelle che potranno essere le imdicazioni di Luciano Spalletti per il mercato della Juventus: Sicuramente ... tuttojuve.com

Juventus, Guardalà sul rinnovo di Spalletti: Credo le parti siano molto vicineIl rinnovo di Luciano Spalletti con la Juventus sembra essere sempre più sicuro. Il giornalista Giovanni Guardalà ha riferito di come le parti siano molte vicine. L'articolo Juventus, Guardalà sul rin ... msn.com

Come riportato da Giovanni Guardalà, anche oggi il centrocampista ha svolto lavoro differenziato Il francese dovrebbe tornare in gruppo domani, con l’obiettivo di esserci per Juventus-Sassuolo in programma sabato alle 20:45 #juve #thuram #spazioj x.com

TORNA THURAM Dalla Continassa arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Khephren Thuram. Come riportato da Giovanni Guardalà di Sky Sport, anche oggi il centrocampista ha svolto lavoro differenziato per smaltire il problema alla caviglia sinistra - facebook.com facebook