C’è un momento, nel rito quotidiano dell’espresso, che resta quasi sempre fuori campo. È quello che precede l’estrazione, quando il chicco diventa polvere e decide già gran parte del destino in tazza. È proprio lì che nasce Grind Chronicles, il nuovo evento ideato da Cimbali Group, che il 27 e 28 marzo 2026 porta al centro della scena la macinatura professionale, trasformandola da gesto tecnico a tema culturale. Non un semplice appuntamento per addetti ai lavori, ma un format che si interroga su ciò che accade “prima dell’espresso”, aprendo una riflessione ampia sulla filiera del caffè e sulle competenze che la attraversano. A ospitare l’evento è l’universo formativo del gruppo, da anni impegnato nella diffusione della cultura del caffè, tra innovazione tecnologica e formazione professionale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Grind Chronicles racconta ciò che accade prima dell’espresso

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