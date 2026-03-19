Un'inchiesta del Guardian ha portato alla luce quattro pagine di video in cui Nigel Farage utilizza espressioni apertamente razziste e contenuti con toni neonazisti. La pubblicazione ha suscitato molta attenzione, mettendo in discussione il ruolo e la responsabilità del leader di partito nel commentare pubblicamente. L’indagine si concentra sui contenuti trasmessi in vari filmati, senza fare ipotesi sulle cause o sui motivi dietro le sue dichiarazioni.

Ha fatto scalpore l’inchiestona del Guardian, che ha dedicato ben quattro pagine ai video in cui Nigel Farage proferisce frasi smaccatamente razziste e velatamente neonaziste. Ora, non so quanto sia uno scoop scoprire che il leader dell’estrema destra britannica è di estrema destra; più interessante mi sembra invece il contesto in cui tali frasi vengono pronunciate. Si tratta di Cameo, una app per l’invio di video personalizzati grazie a cui Farage sta guadagnando fior di quattrini ( ne avevo scritto lo scorso anno su questa paginetta virtuale ) ottemperando alle richieste dei suoi fan e dei suoi elettori. Si tratta di video spesso goliardici o celebrativi, in cui Farage dice ciò che viene via via proposto dal committente, che sia “buon compleanno” o “cacciamoli tutti via a pedate”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Grazie a Farage un leader di partito non è più responsabile di quel che dice

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