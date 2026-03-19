Gravissima emorragia dopo il parto giovane mamma salvata a Pisa con un intervento innovativo

Una giovane madre a Pisa ha affrontato una grave emorragia dopo il parto, che ha richiesto un intervento chirurgico. L’équipe dell’ospedale ha eseguito un’operazione utilizzando una tecnica innovativa per rimuovere residui di placenta in totale sicurezza. L’intervento è stato condotto sotto la guida del dottor Panattoni, che ha coordinato le procedure per stabilizzare la paziente.

Una giovane mamma è stata salvata a Pisa da una grave emorragia post-partum. L’équipe di medici dell'AOUP, guidata dal dottor Panattoni, ha operato la ragazza con una tecnica innovativa: "Rimossi residui di placenta in totale sicurezza". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Giovane mamma gravissima per un’emorragia post parto, i medici le salvano la vita con un intervento innovativoPisa, 19 marzo 2026 - Per fermare una grave emorragia post-partum è stata utilizzata un’innovativa tecnica mini-invasiva da un’équipe guidata da... Emorragia cerebrale durante il parto: lei gravissima, salva la neonataUna donna di 33 anni di Pompei è ricoverata in condizioni gravissime dopo aver avuto un’emorragia cerebrale insorta subito dopo il parto. Una raccolta di contenuti su Gravissima emorragia Temi più discussi: Villaricca, 19enne ferito alla gola: Giuseppe Lucarelli non ce l'ha fatta; Villaricca, 19enne ferito alla gola muore dopo giorni di agonia in ospedale; Incidente domestico fatale: muore il 19enne Giuseppe Lucarelli dopo una gravissima ferita alla gola. Villaricca sotto choc; Ferito alla gola in un incidente domestico, Giuseppe muore 19 anni. Giovane mamma gravissima per un’emorragia post parto, i medici le salvano la vita con un intervento innovativoLa paziente, una donna di nemmeno trent’anni, era arrivata in ospedale a Pisa in condizioni critiche a causa di un’improvvisa e importante emorragia, insorta poco dopo un parto spontaneo. Il rischio e ... msn.com Pisa, emorragia dopo il parto: intervento mini-invasivo su una giovane pazientePer fermare una grave emorragia è stata utilizzata un’innovativa tecnica mini-invasiva da un’équipe guidata da Andrea Panattoni, dell’unità operativa Ostetricia e ginecologia 1 dell’Azienda ospedalier ... msn.com Gravissima emorragia post parto, salvata una giovane mamma con un intervento mini invasivo - facebook.com facebook