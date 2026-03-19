Gravina carica l’Italia verso i playoff | Serve una specie di chiamata alle armi in America a costo di andarci a nuoto Poi parla di Tonali

Il presidente della FIGC ha invitato l’Italia a prepararsi con determinazione per i playoff mondiali, sottolineando l’importanza di un impegno collettivo. Ha parlato di una “chiamata alle armi” e di un possibile impegno in America, anche a costo di “andarci a nuoto”. Inoltre, ha rassicurato sui controlli sulle condizioni di Tonali, invitando il Paese a mantenere unità in vista delle sfide decisive.

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