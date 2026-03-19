Granaio lorenese ’Parco aperto’ e gran concerto

Domenica si è svolto un evento musicale al granaio lorenese 'Parco aperto', dove un grande concerto ha attirato numerosi spettatori. L'esibizione ha combinato sonorità nordiche con composizioni di Beethoven, creando un mix di intensità e lirismo. La manifestazione ha visto la partecipazione di artisti e pubblico, offrendo un momento di musica dal vivo nel suggestivo ambiente del parco.

Intensità nordica che si unisce al lirismo classico e alla brillantezza di Beethoven. Domenica alle 18 il Granaio lorenese di Spergolaia, ad Alberese, accoglie un nuovo appuntamento di “Parco aperto” che si intreccia con il festival “La voce di ogni strumento”, organizzato da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, il concerto dell’Orchestra della Toscana. A salire sul podio sarà Emmanuel Tjeknavorian, giovane direttore e violinista austriaco, direttore musicale dell’Orchestra Sinfonica di Milano, noto per il gesto incisivo, la chiarezza interpretativa e la sensibilità narrativa. Ad arricchire l’esibizione sarà la presenza di Jeremias Fliedl al violoncello, apprezzato per la profondità interpretativa e la qualità timbrica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Granaio lorenese ’Parco aperto’ e gran concerto Articoli correlati Leggi anche: Parco archeologico di Ercolano aperto nelle festività Gran concerto di Capodanno a Francavilla al MareL’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Francavilla al Mare, nasce su proposta dell’Associazione “Mario Lucci – Musica e... Altri aggiornamenti su Granaio lorenese Discussioni sull' argomento Granaio lorenese ’Parco aperto’ e gran concerto; Parco aperto: al Granaio Lorenese il concerto dell’Orchestra della Toscana. Parco aperto: al Granaio Lorenese il concerto dell’Orchestra della ToscanaGROSSETO – domenica 22 marzo alle 18 presso il Granaio Lorenese di Spergolaia ci sarà un nuovo appuntamento con Parco aperto […] ... ilgiunco.net Parco della Maremma. Mezzo secolo di storia e di chi la storia l’ha fattaGrosseto, 5 giugno 2025 – Le celebrazioni dei primi cinquanta anni di vita del Parco della Maremma prendono il via oggi al Granaio lorenese di Spergolaia dove sranno ripercorse le tappe di una ... lanazione.it "La voce di ogni strumento": l'Orchestra della Toscana in concerto al Granaio lorenese - x.com Musica e solidarietà per i bambini di Compassion! Scopri di più su https://www.vivaticket.com/it/ticket/concerto-sinfonico-orchestra-della-toscana/284788 Una serata speciale di grande musica al Granaio Lorenese di Alberese, dedicata alla missione di Com - facebook.com facebook