Graduatorie GPS 2026 dal 30 marzo gli Uffici Scolastici inizieranno valutazione domande In corso l’elaborazione

Dal 30 marzo gli Uffici Scolastici inizieranno a valutare le domande per le graduatorie GPS 2026, ancora in fase di elaborazione. Dopo la chiusura della presentazione delle domande, gli uffici devono esaminare attentamente i titoli presentati, processo che richiederà diversi mesi. La valutazione riguarda le richieste per le future supplenze e incarichi relativi al settore scolastico.

Graduatorie GPS 2026: chiusa la fase di presentazione delle domande, nei prossimi mesi gli Uffici Scolastici dovranno controllare in maniera capillare i titoli presentati. Dato il "sacrificio" di un aggiornamento anticipato per gli aspiranti, ci aspettiamo graduatorie pulite, trasparenti e impeccabili. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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