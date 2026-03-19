Gradualità delle sanzioni disciplinari e uso del cellulare | in allegato proposta di relazione illustrativa e di nota tecnica a supporto della modifica del regolamento d’istituto

È stata presentata una proposta di modifica al regolamento d’istituto riguardante la gradualità delle sanzioni disciplinari e l’uso del cellulare in classe. In allegato sono disponibili una relazione illustrativa e una nota tecnica a supporto della proposta. Inoltre, sono stati preparati articoli di approfondimento e modelli documentali che riguardano la gestione degli smartphone e dei dispositivi digitali nelle scuole.

Vi proponiamo una serie di articoli di approfondimento e modelli documentali scaricabili dedicati alla gestione dell’uso degli smartphone e dei dispositivi digitali a scuola. Si tratta di materiali pensati per supportare dirigenti scolastici, DSGA e collegi docenti nell’aggiornamento dei regolamenti d’istituto, del PTOF e delle circolari interne, alla luce delle recenti indicazioni normative e del rafforzamento del principio di gradualità delle. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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