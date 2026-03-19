Google testa rotte alternative e riduce le scie | risultati sorprendenti

Google sta sperimentando rotte alternative per i voli e sta riducendo le scie di condensazione lasciate dagli aerei. Le scie di condensazione, quei filamenti bianchi visibili per diverse ore nel cielo, sono oggetto di attenzione nell’ambito di queste modifiche operative. La compagnia sta portando avanti test e interventi mirati senza comunicare ancora dettagli specifici sui risultati ottenuti.

Le scie di condensazione degli aerei, quei sottili filamenti bianchi che spesso restano visibili per ore nel cielo, sono molto più di un semplice effetto visivo. Rappresentano infatti uno dei fattori meno conosciuti ma più rilevanti dell’impatto dell’aviazione sul riscaldamento globale. Diversi studi hanno evidenziato come queste scie, chiamate contrails, possano avere un effetto riscaldante complessivo persino superiore a quello della CO2 emessa dagli stessi voli. In questo scenario si inserisce una ricerca innovativa guidata da Dinesh Sanekommu, che ha coordinato per Google il primo esperimento su larga scala basato su un trial controllato e randomizzato. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Google testa rotte alternative e riduce le scie: risultati sorprendenti Articoli correlati Leggi anche: Voli cancellati da Dubai a Doha, quali sono le rotte alternative? Fuga dal Medio Oriente per il corridoio del Caucaso Le parole più cercate su Google nel 2025, Lucio Corsi e Israele in testaL’elenco delle parole più cercate su Google nel 2025 offre ancora una fotografia efficace degli interessi collettivi, nonostante il...