Gonnelli presenta la mostra ’Seconde nature’ presso Fiuto Art Space, spazio dedicato alla fotografia contemporanea. L’esposizione mette in evidenza opere che esplorano il paesaggio e le sue mutazioni attraverso gli scatti di vari artisti. La mostra rimane aperta al pubblico, offrendo un’occasione per osservare come l’immagine fotografica interpreta il rapporto tra natura e cambiamento.

Fiuto Art Space apre le porte alla fotografia contemporanea con uno sguardo che interroga il paesaggio e le sue trasformazioni. Da sabato 21 marzo alle 18 lo spazio espositivo di Ripatransone ospiterà ‘Seconde nature’ la mostra personale del fotografo toscano Lorenzo Gonnelli. "Macchine, cingolati e piante secolari, strumenti farraginosi ed erbe selvatiche si intrecciano negli scatti dell’artista, innescando una convivenza ambigua, in cui questi due mondi cessano di opporsi e iniziano piuttosto a contaminarsi. Ma si tratta di una simbiosi forzata o di una promiscuità pacifica?". Se lo chiede il curatore della mostra, Alex Urso, spiegando che lo scenario all’interno del quale prende vita la domanda è il Monte Amiata, l’antico vulcano spento nel sud della Toscana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gonnelli in mostra con ’Seconde nature’

Articoli correlati

Alla Gonnelli Casa d'Aste libri, autografi e manoscrittiGonnelli Casa d’Aste si prepara all’asta primaverile dedicata a Libri, Autografi e Manoscritti, che si terrà dal pomeriggio di martedì 3 marzo a...

Accorpamenti scolastici: "Nel 2027 potrebbe toccare al “Gonnelli“"EMPOLESE VALDELSA "Un ordine del giorno che era stato protocollato prima che arrivasse la notizia dell’accorpamento dell’Istituto Comprensivo di...

Aggiornamenti e notizie su Gonnelli in mostra con 'Seconde nature'

Discussioni sull' argomento Gonnelli in mostra con ’Seconde nature’; Lorenzo Gonnelli – Seconde Nature; Giovanni Gonnelli e l’arte dell’operar senza luce: due ritratti dello scultore Cieco a Tefaf Maastricht 2026.

Libreria Antiquaria Gonnelli - Casa d'Aste - facebook.com facebook

Libri, autografi e manoscritti all'asta a Firenze. In vendita da Gonnelli 566 lotti #ANSA x.com