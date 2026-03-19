Golfo in fiamme | -71k euro e voli a 1.200€

Le agenzie di viaggio del Cesenate segnalano un calo importante delle prenotazioni per i viaggi pasquali e un incremento dei costi di trasporto. I voli sono arrivati a costare fino a 1.200 euro, mentre le spese totali sono state valutate in circa 71 mila euro. La mappa dei viaggi si sta modificando rapidamente a causa delle tensioni nel Golfo.

La mappa dei viaggi pasquali si sta ridisegnando in tempo reale sotto la pressione delle tensioni belliche nel Golfo, con le agenzie del Cesenate che registrano un calo drastico delle prenotazioni e un aumento preoccupante dei costi di trasporto. Mentre i clienti mostrano esitazione verso destinazioni a rischio come Oman, Qatar e Dubai, le agenzie stanno già riorientando l’offerta turistica verso il Mediterraneo occidentale e altre mete percepite come sicure per l’estate. I dati emersi indicano una perdita stimata di 71.000 euro di fatturato per le singole realtà imprenditorie, mentre il prezzo di un biglietto aereo per Parigi ha raggiunto cifre proibitive come 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Golfo in fiamme: -71k euro e voli a 1.200€ Articoli correlati Guerra nel Golfo, due bergamaschi bloccati in Sri Lanka: “Voli fino a tremila euro”Una vacanza all’insegna del relax si è trasformata in un soggiorno forzato per una coppia di amici bergamaschi. Medio Oriente, Wizz Air cancella i voli per Israele e il Golfo. Da Fiumicino più voli verso l’EgittoFiumicino, 3 marzo 2026 – Wizz Air sta adeguando le proprie operazioni in risposta alle recenti restrizioni dello spazio aereo regionale a seguito... Contenuti e approfondimenti su Golfo in fiamme 71k euro e voli a 1 200 Golfo in fiamme: petrolio e gas volano, oro sorprende al ribassoL’escalation militare nel Golfo Persico ha raggiunto livelli di allarme rosso con gli attacchi ... msn.com Golfo in fiamme: esplosioni a Doha. Raid israeliani devastano le strutture militari di TeheranDoha sotto attacco missilistico mentre Israele intensifica i raid contro le strutture strategiche della Repubblica islamica. Golfo in fiamme: esplosioni a Doha. Raid israeliani devastano le strutture ... panorama.it