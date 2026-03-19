Gli Under 14 di Aquatempra hanno affrontato il Livorno Aquatics nella sesta giornata del campionato di categoria, ottenendo una vittoria netta con il punteggio di 22 a 5. La partita si è conclusa con un risultato che ha evidenziato la differenza tra le due squadre in campo. La squadra di casa ha dominato l'incontro dall'inizio alla fine.

Goleada del team di pallanuoto Aquatempra Empoli Under 14 nella sesta giornata del campionato di categoria. Dilagando 22-5 (parziali 2-0, 5-3, 6-1 e 9-1) nella piscina di viale delle Olimpiadi contro Livorno Aquatics, i ragazzi di coach Asatiani si sono confermati al terzo posto in classifica con 12 punti. "Abbiamo fatto una buona partita, giocando con attenzione e intensità dall’inizio alla fine – ha commentato l’allenatore –. Al di là del risultato, mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra: i ragazzi hanno cercato di fare le cose provate in allenamento, con ordine, collaborazione e voglia di aiutarsi. Questa è la strada giusta". Nel primo tempo la squadra ha preso in mano la gara con ordine e buona organizzazione difensiva, chiudendo avanti 2–0. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli Under 14 di Aquatempra strapazzano il Livorno Aquatics per 22 a 5

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