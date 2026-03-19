L’Italia si trova già coinvolta negli scenari dell’intelligenza artificiale, secondo gli ultimi commenti degli esperti. La discussione si concentra su quanto il paese possa spingersi in questo settore, con poche certezze sui limiti oltre i quali potrebbe arrivare. La situazione attuale mostra un paese che sta procedendo in modo rapido, senza ancora aver definito limiti precisi alla sua partecipazione.

«L’Italia è già dentro». La domanda non è più se «potrebbe succedere», ma «fino a dove può arrivare». Ho chiesto all’Ai Claude di analizzare il coinvolgimento dell’Italia nel teatro di guerra del Golfo, ovvero di mettere a fuoco lo scenario nel quale finiamo per esservi trascinati. Ho scelto Claude (Anthropic) perché è integrato nell’infrastruttura cognitiva e decisionale del Pentagono (tramite MavenPalantir). In realtà Anthropic oggi è considerato «un rischio» dalla Casa bianca, per aver negato accessi che facilitano sorveglianza di massa e armi autonome. Stiamo dunque parlando con un acceleratore epistemico, che aumenta la densità informativa e la velocità decisionale, comprimendo settimane in minuti. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Gli scenari dell’Ai: così l’Italia sta scivolando nel conflitto

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