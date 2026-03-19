Gli ispettori ministeriali a Mecenate | nell’ex commissariato di Cinturrino al setaccio atti verbali e procedure

Gli ispettori del Ministero sono arrivati martedì in via Quintiliano, presso l’ex commissariato di Cinturrino, per esaminare documenti, verbali e procedure relative all’attività svolta negli ultimi anni. La visita si inserisce in un’operazione di verifica che coinvolge l’intera struttura. Il focus principale è sui processi interni e sui dati ufficiali relativi alle operazioni svolte dall’ufficio.

Milano – Era ampiamente prevedibile, viste le premesse. Martedì sono arrivati in via Quintiliano gli ispettori del Viminale per dare il via a una serie di controlli approfonditi sull’attività del commissariato Mecenate negli ultimi anni. Già, proprio il commissariato che fino a tre settimane fa è stato la sede di lavoro dell’assistente capo Carmelo Cinturrino, arrestato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri avvenuto la sera del 26 gennaio in via Impastato durante un controllo antidroga della squadra investigativa. Carmelo Cinturrino, l'agente della Polizia di Stato arrestato per omicidio, in ambulanza la sera del uccisione di Abderrahim Mansouri, Milano, 23 Febbraio 2026, AnsaAndrea Fasani Contestata la premeditazione . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gli ispettori ministeriali a Mecenate: nell’ex commissariato di Cinturrino al setaccio atti, verbali e procedure Articoli correlati Cinturrino, cambio al commissariato. Trasferito il dirigente di Mecenate. Al setaccio le operazioni dell’agentedi Anna Giorgi Osvaldo Rocchi non è più il dirigente del commissariato Mecenate, quello in cui prestavano servizio Carmelo Cinturrino, l’assistente... Gli ex colleghi del commissariato Mecenate scaricano Cinturrino: “Aggressivo, violento e ossessionato da Mansouri, pensava solo a prenderlo...”Milano, 24 febbraio 2026 – "Voleva sempre venire con noi e molto spesso parlava di voler prendere Zack". Contenuti e approfondimenti su Gli ispettori ministeriali a Mecenate... Argomenti discussi: Gli ispettori ministeriali a Mecenate: nell’ex commissariato di Cinturrino al setaccio atti, verbali e procedure. Gli ispettori ministeriali a Mecenate: nell’ex commissariato di Cinturrino al setaccio atti, verbali e procedureI controlli dei funzionari del Viminale in via Quintiliano dopo la bufera scatenata dall’omicidio Mansouri. Sette al momento i poliziotti indagati (compreso Thor). Nelle scorse settimane il cambio d ... ilgiorno.it Commissariato Mecenate, arriva l'ispezione ministerialeVerifiche su procedure e accuse dopo l'arresto per omicidio dell'assistente capo ... msn.com